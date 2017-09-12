Украинца Гриба похитили в Гомеле люди в штатском, - адвокат

Сына украинского военного капеллана Павла Гриба похитили в Беларуси вечером 24 августа люди в штатском, сковали руки и передали другим, которые привезли его в участок полиции в России. Об этом рассказал адвокат украинца Андрей Сабинин, сообщает Громадське.

Адвокат сказал, что ему неизвестна официальная позиция ФСБ в этом деле, поскольку они ее "никогда не транслируют".

Гриб рассказал, что 24 августа он шел на автовокзал города Гомеля в 17-18 часов вечера. Это было после встречи с Татьяной, ради которой он отправился в Беларусь. У Павла был заранее куплен билет, и он собирался уехать обратно в Украину.

"Денег у него не было, он никуда бы дальше не поехал. С собой у него было удостоверение, что он - инвалид детства, паспорт. На одной из центральных улиц, я не знаю, что из себя представляет Гомель, где-то в районе автовокзала и проспекта Правды, к нему подошли какие-то люди в штатском, посадили его в микроавтобус и увезли. Разумеется, свобода его была ограничена в виде фиксации рук, куда они ехали и уже в сумерках в каком-то лесу передали его другим людям", - рассказал Сабинин.

Эти люди привезли Павла в какое-то здание. Сколько он там был, Гриб точно сказать не может, поскольку его держали в помещении без окон. Вероятно, день или два.

"Трудно ориентироваться по времени суток, если нет часов и солнечного света. После этого, опять же, по его словам, прибыла следственная бригада, оформила его задержания в соответствии с российским уголовно-процессуальным кодексом. И когда его привезли в отделение полиции, он узнал, что это Смоленская область. Он увидел вывеску на участке полиции. По-моему, это город Рябцева. Там его дактилоскопировали", - сказал адвокат.

После этого, по словам Сабинина, бригада выехала с Павлом в Краснодар. Задержание, подчеркивает он, проводилось в соответствии с законом, поскольку был приглашен адвокат по назначению из населенного пункта, в котором брали отпечатки пальцев и фотографировали задержанного.

Напомним, 27 августа сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего сына, 19-летнего Павла. Он предположил, что ФСБ выманила сына в Гомель под видом встречи с девушкой, а потом задержала его. Позже Павел Гриб оказался в СИЗО Краснодара.