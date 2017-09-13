АТО: вечером и ночью враг существенно увеличил количество обстрелов

Боевики обстреливали позиции ВСУ у Авдеевки и Песков из 82-мм и 120-мм минометов

В конце прошлых суток обстановка в районе проведения антитеррористической операции обострилась. Если до 18:00 боевики проявляли незначительную активность, то вечером и ночью враг существенно увеличил количество обстрелов наших позиций, используя при этом минометы различных калибров. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За минувшие сутки российско-оккупационные группировки 27 раз нарушили перемирие. Двое наших военных получили ранения. Учитывая прямую угрозу жизни украинских военных во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали огонь.

На донецком направлении было наиболее неспокойно. Здесь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов российские наемники 4 раза били по нашим позициям вблизи Авдеевки. Также вечером и ночью оккупанты трижды открывали огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по украинским укреплениях у Песков. Кроме того, около 20:00 в районе Каменки враг выпустил 12 мин калибра 82 миллиметра.

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На приморском направлении боевики применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали наши укрепления на подступах к Водяному.

На луганском направлении единственной горячей точной было Крымское. Здесь после 18:00 противник трижды открывал огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.