Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Боевики проводят "фейковые" обстрелы, чтобы обвинить ВСУ, – СЦКК
Ситуация в Донбассе

Боевики проводят "фейковые" обстрелы, чтобы обвинить ВСУ, – СЦКК

Боевики проводят "фейковые" обстрелы, чтобы обвинить ВСУ, – СЦКК
Фото: Минобороны

Они подрывают инженерные боеприпасы в районе своих позиций с целью имитации артиллерийских обстрелов

13.09.17 59
000

Боевики осуществляют "фейковые" обстрелы с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщается пресс-центр штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

По данным украинской стороны СЦКК, боевики во время "школьного перемирия" активно используют тактику подрыва инженерных боеприпасов в районе своих позиций с целью имитации "артиллерийских обстрелов" со стороны подразделений ВСУ и обвинения их в нарушении режима прекращения огня.

В частности, 11 сентября после 22:00 наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали ведение боевиками неприцельного, хаотического огня из стрелкового оружия в сторону позиций подразделений ВСУ.

Вскоре после этого были зафиксированы подрывы инженерных боеприпасов на территории, неподконтрольной украинскому правительству, в районе поселка Васильевка Донецкой области, где расположена водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водопровода, в непосредственной близости от которой боевики оборудовали свои позиции.

Эти действия террористов сопровождались заявлениями об угрозах жизни обслуживающего персонала насосной станции, который был вынужден прекратить работу и укрыться в другом месте.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что во время проверки эти факты не подтвердились. Так называемые "обстрелы" имели постановочный и провокационный характер с целью обвинения ВСУ в нарушении режима прекращения огня.

"Указанное в очередной раз свидетельствует о заинтересованности руководства "ОРДО" в дальнейшем обострении конфликта и сознательном невыполнении Минских договоренностей. Подразделения ВСУ неукоснительно соблюдают режим прекращения огня в рамках "школьного перемирия" и не поддаются на провокации со стороны НВФ "ОРДО" и "ОРЛО" , – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 сентября незаконные вооруженные формирования в Донбассе провели 27 обстрелов позиций сил антитеррористической операции.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
АТО: вечером и ночью враг существенно увеличил количество обстреловАТО: боевики открывали огонь четыре раза, ранили двух бойцовВ ООН подсчитали количество жертв войны в Донбассе

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11110
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 11157
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4802
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3698
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3048
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8709
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1218
  1. Наша вселенная медленно умирает, - исследование 3766 / 4204
  2. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 2401 / 3491
  3. Россия начала учения вблизи границы с Украиной 1764 / 1946
  4. Загадочные "минирования" в России продолжаются 1762 / 2075
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 1683 / 65134
  6. В Украине появится единый реестр банковских должников 1585 / 1768
  7. Почти все боевые части Воздушных сил ВСУ приведены в боеготовность, – Минобороны 1387 / 1537
  1. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 18 / 3491
  2. ABBA едет в турне в 2019 году, виртуальное 8 / 321
  3. В Литве на конгресс конституционных судей не пустили российскую делегацию 8 / 617
  4. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 7 / 1582
  5. Наша вселенная медленно умирает, - исследование 7 / 4204
  6. Полная обойма. Как разрешение на ношение огнестрельного оружия влияет на уровень преступности 5 / 657
  7. В Украине появится единый реестр банковских должников 5 / 1768
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.