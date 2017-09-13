Боевики проводят "фейковые" обстрелы, чтобы обвинить ВСУ, – СЦКК

Они подрывают инженерные боеприпасы в районе своих позиций с целью имитации артиллерийских обстрелов

Боевики осуществляют "фейковые" обстрелы с целью обвинения Вооруженных Сил Украины в нарушении режима прекращения огня. Об этом сообщается пресс-центр штаба АТО в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

По данным украинской стороны СЦКК, боевики во время "школьного перемирия" активно используют тактику подрыва инженерных боеприпасов в районе своих позиций с целью имитации "артиллерийских обстрелов" со стороны подразделений ВСУ и обвинения их в нарушении режима прекращения огня.

В частности, 11 сентября после 22:00 наблюдатели украинской стороны СЦКК зафиксировали ведение боевиками неприцельного, хаотического огня из стрелкового оружия в сторону позиций подразделений ВСУ.

Вскоре после этого были зафиксированы подрывы инженерных боеприпасов на территории, неподконтрольной украинскому правительству, в районе поселка Васильевка Донецкой области, где расположена водонасосная станция 1-го подъема Юго-Донбасского водопровода, в непосредственной близости от которой боевики оборудовали свои позиции.

Эти действия террористов сопровождались заявлениями об угрозах жизни обслуживающего персонала насосной станции, который был вынужден прекратить работу и укрыться в другом месте.

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Украинская сторона СЦКК отмечает, что во время проверки эти факты не подтвердились. Так называемые "обстрелы" имели постановочный и провокационный характер с целью обвинения ВСУ в нарушении режима прекращения огня.

"Указанное в очередной раз свидетельствует о заинтересованности руководства "ОРДО" в дальнейшем обострении конфликта и сознательном невыполнении Минских договоренностей. Подразделения ВСУ неукоснительно соблюдают режим прекращения огня в рамках "школьного перемирия" и не поддаются на провокации со стороны НВФ "ОРДО" и "ОРЛО" , – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 12 сентября незаконные вооруженные формирования в Донбассе провели 27 обстрелов позиций сил антитеррористической операции.