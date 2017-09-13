Представлена стратегия развития Укрзализныци на 2017-2021 годы

Исполняющий обязанности главы правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов 12 сентября во время круглого стола с участниками транспортного рынка по стратегии развития компании представил программу развития УЗ на 2017-2021 годы. Об этом сообщает УНИАН.

Кравцов определил пять главных стратегических целей развития УЗ, среди которых повышение эффективности корпоративного управления, повышение экономической эффективности компании и финансовой стабильности, развитие качественных грузовых перевозок по территории Украины, а также повышение привлекательности компании для сотрудников и партнеров.

Кравцов отметил, что корпоративная реформа является ключевым моментом для обеспечения эффективного управления компанией, и уже на этой неделе будет проведен тендер на привлечение консультанта из числа ведущих международных компаний, который поможет реализовать реформу для Укрзализныци.

"Этот процесс происходит в тесном сотрудничестве с ЕБРР и Кабинетом министров Украины. Я надеюсь, что будет соответствующее решение правительства в течение последующих нескольких недель относительно создания координационного центра по корпоративной реформе УЗ", – отметил Кравцов.

Кроме того, согласно стратегии развития Укрзализныци до 2021 года планируется $5,9 млрд капитальных инвестиций, из которых $4 млрд пойдет на обновление подвижного состава, в частности модернизацию и приобретение нового.

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"Чтобы обновить железнодорожный подвижный состав и инфраструктуру, необходимо привлекать инвестиции на уровне около миллиарда долларов в год", — добавил и.о. главы Укрзализныци.

Также Кравцов сообщил, что впервые компания готова обсуждать финансовый план с бизнесом, а не только властью.