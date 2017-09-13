Жильцам взорвавшегося дома в Киеве обещают новые квартиры

Жителям, которые пострадали в результате взрыва в жилом доме на Голосеевском проспекте, предоставят материальную помощь и жилье.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В ведомстве отметили, что сотрудники лаборатории КП "Киевжилспецэксплуатация" провели обследование состояния конструкций дома. Согласно результатам обследования, они находятся в аварийном состоянии и поэтому эксплуатация здания невозможна.
Кроме того, восстановление дома по составу имеющихся строительных конструкций считается нецелесообразным.
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В данный момент Департамент строительства и жилищного обеспечения КГГА проводит расчеты необходимой жилой площади и рассматривает варианты относительно предоставления жилья пострадавшим гражданам.
Напомним, 26 июля в Голосеевском районе Киева произошел взрыв в многоэтажном жилом доме. Взрыв неизвестного происхождения прогремел между первым и вторым этажами дома, в результате чего было разрушено перекрытие. В результате взрыва погибла женщина пожилого возраста.