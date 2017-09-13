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Главная » Страна » В Киеве автоматически переназначили субсидии почти 236 тысячам семей

В Киеве автоматически переназначили субсидии почти 236 тысячам семей

В Киеве автоматически переназначили субсидии почти 236 тысячам семей

Отказано 43 872 семьям

13.09.17 98
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В столице в автоматическом режиме переназначено субсидию 235 934 семьям на период с мая 2017 года.

Семьи, которым отказано в автоматическом переназначении, могут вновь претендовать на ее получение после погашения долгов за коммунальные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Сегодня 43 872 семьям отказано в переназначении жилищной субсидии на следующий период с мая 2017 года. Причинами отказа стали имеющиеся долги на время переназначения или жилищная субсидия не вышла по расчету, то есть составила ноль гривен. В общей сложности, пока районными управлениями труда и социальной защиты населения РГА обработано 100% заявлений, поданных на автоматическое переназначение государственной помощи. Также сейчас назначения субсидии осуществляется по повторным обращениям граждан", - сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, 19 августа вступило в действие постановление правительства от 18.08.2017 №609 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", которым внесены изменения в Положение и порядок назначения и предоставления населению субсидий. А именно: уменьшено период, за который учитываются доходы домохозяйств для назначения им жилищных субсидий, с 4 до 2 последних кварталов, предоставлена ​​возможность назначения субсидии недееспособному лицу по заявлению опекуна. Также установлено, что субсидия не будет назначаться при наличии задолженности, общая сумма которой будет превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн.).

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