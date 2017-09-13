В Киеве автоматически переназначили субсидии почти 236 тысячам семей

В столице в автоматическом режиме переназначено субсидию 235 934 семьям на период с мая 2017 года.
Семьи, которым отказано в автоматическом переназначении, могут вновь претендовать на ее получение после погашения долгов за коммунальные услуги.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"Сегодня 43 872 семьям отказано в переназначении жилищной субсидии на следующий период с мая 2017 года. Причинами отказа стали имеющиеся долги на время переназначения или жилищная субсидия не вышла по расчету, то есть составила ноль гривен. В общей сложности, пока районными управлениями труда и социальной защиты населения РГА обработано 100% заявлений, поданных на автоматическое переназначение государственной помощи. Также сейчас назначения субсидии осуществляется по повторным обращениям граждан", - сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Напомним, 19 августа вступило в действие постановление правительства от 18.08.2017 №609 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета министров Украины", которым внесены изменения в Положение и порядок назначения и предоставления населению субсидий. А именно: уменьшено период, за который учитываются доходы домохозяйств для назначения им жилищных субсидий, с 4 до 2 последних кварталов, предоставлена возможность назначения субсидии недееспособному лицу по заявлению опекуна. Также установлено, что субсидия не будет назначаться при наличии задолженности, общая сумма которой будет превышать 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 грн.).