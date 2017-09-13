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Главная » Страна » Главным разведчиком Украины назначен Егор Божок

Главным разведчиком Украины назначен Егор Божок

Главным разведчиком Украины назначен Егор Божок
Фото: пресс-служба президента Украины

Президент выразил уверенность, что назначение нового главы СВР даст импульс развитию службы

13.09.17 1140
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Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении бывшего исполняющего обязанности главы миссии Украины при НАТО Егора Божка главой Службы внешней разведки Украины.

Новый руководитель  был представлен коллективу Службы внешней разведки лично президентом Украины.

"Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Президент выразил уверенность, что назначение нового главы Службы внешней разведки Украины даст импульс развитию службы.

Божок с июня 2015 года исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО, после того как с этой должности был уволен Игорь Долгов.

Напомним, Порошенко безразлично, кто именно нарушает государственную границу.

 

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