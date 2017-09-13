Полицию Донецкой области возглавил генерал Семенишин

Новым руководителем ГУ Национальной полиции в Донецкой области стал генерал полиции 3-го ранга Николай Семенишин.
Об этом в Facebook сообщила заместитель директора департамента коммуникаций МВД Украины Виктория Навроцкая.
Ранее он руководил полицией в Хмельницкой области.
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В то же время, Виталий Невгад, который ранее занимал эту должность, был назначен заместителем главы Нацполиции Украины, сообщают "Новости Донбасса".
Николай Семенишин родился 25 ноября 1969 года в Хмельницкой области. Закончил Национальную академию внутренних дел Украины и Подольский государственный аграрно-технический университет. Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в городе Каменец-Подольском Хмельницкой области. После этого он работал в подразделениях уголовного розыска.
Напомним, Фокус провел один день с экипажем патрульной полиции.