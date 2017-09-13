Судьи по делу сбитого над Луганском ИЛ-76 взяли самоотвод

В Днипре судьи Бабушкинского райсуда взяли самоотвод в деле относительно заочного осуждения главарей "ЛНР", которых обвиняют в гибели 49 военных ВСУ на борту сбитого боевиками самолета ИЛ-76 в Луганске.

Об этом сообщил адвокат Сергей Погосян в Facebook.

"Сегодня вся коллегия в составе судей Карягиной Н.А., Татарчук Л.А. и Марущак С.Л. заявили самоотвод", - написал он.

Погосян добавил, что 20 июля самоотвод в этом деле приняли судьи Леонов А.А. и Женеску Е.В.

"Опять виновата автоматизированная система распределения дел! (Дословно: предвзятый авторозподіл! Общественный и мировой резонанс дела!)", - добавил Погосян.

По словам судей, никто не поверит в их беспристрастность, и любой европейский суд с легкостью сможет опровергнуть их решение.

Вероятно, следующее рассмотрение дела назначат на конец сентября.

Напомним, генералу Назарову дали 7 лет тюрьмы по делу о сбитом Ил-76.