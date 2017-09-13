В Украине могут закрыть 13 тюрем

Министерство юстиции выступило с предложением законсервировать 13 тюрем, где количество находящихся заключенных в два раза меньше установленной нормы.
Об этом на брифинге в среду, 13 сентября, заявила замминистра юстиции Наталья Севостьянова, передает "РБК-Украина".
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По ее словам, содержание незаполненных тюрем является невыгодным для Украины из-за серьезных бюджетных расходов. Она уверена, что в случае консервации таких исправительных учреждений можно будет сэкономить 70 млн грн.
Напомним, в Украине вступил в силу закон об амнистии.