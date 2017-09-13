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Главная » Страна » Мемориал воинам АТО и героям Небесной сотни сожгли в Одесской области

Мемориал воинам АТО и героям Небесной сотни сожгли в Одесской области

Мемориал воинам АТО и героям Небесной сотни сожгли в Одесской области
Фото: Трасса Е-95

Это уже не первое надругательство над памятником

13.09.17 110
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В райцентре Ананьев на севере Одесской области в ночь на 13 сентября вандалы подожгли стенд мемориала воинам АТО и героям Небесной сотни.  

Об этом сообщает информагентство "Трасса Е-95".

Недавно установленный общественниками мемориал расположен в самом центре города, на площади, примыкающей к зданию городского совета, и прямо напротив районного отделения полиции.

По словам правоохранителей, поджог был совершен около 2:30. При этом злоумышленники заранее вытащили и подожгли резиновые шины, которые были расположены за стендом. 

"Городские власти назвали произошедшее дерзким актом политического вандализма. Общественники же отмечают, что это уже не первое надругательство над мемориалом. Ранее его обливали краской, вандалов так и не нашли. Представители местной ячейки "Автомайдана" пообещали наказать злоумышленников и объявили вознаграждение за информацию о случившемся и лицах, причастных к этому", – сообщает издание. 

Напомним, вандалы осквернили герб Киева на Московском мосту.

 

 

 

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