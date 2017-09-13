Стокгольмский арбитраж рассмотрит иск Укрнафты к Украине в следующем году

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма заслушает иск миноритарных акционеров компании Укрнафта к Украине на $4,7 млн в феврале 2018 года.
Об этом говорится в проспекте евробондов Украины, сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что миноритарные акционеры Укрнафты (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против нашей страны.
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Украину обвиняют в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого Укрнафтой, без оплаты или с оплатой по заниженной цене, невыполнения Нафтогазом и Укртрансгазом решений украинских судов, быстрого увеличения ставок платы за недропользование и уменьшения кворума при проведении собраний акционерных обществ.
Кроме того, по просьбе Минюста в деле против миноритариев Укрнафты привлечена британская юрфирма Latham & Watkins.
Напомним, Международный арбитраж начал рассматривать иск Укрнафты против России из-за захвата АЗС в Крыму.