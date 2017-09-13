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Главная » Страна » Стокгольмский арбитраж рассмотрит иск Укрнафты к Украине в следующем году

Стокгольмский арбитраж рассмотрит иск Укрнафты к Украине в следующем году

Стокгольмский арбитраж рассмотрит иск Укрнафты к Украине в следующем году
Фото: РБК-Украина

По просьбе Минюста в деле против миноритариев Укрнафты привлечена британская юрфирма

13.09.17 139
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Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма заслушает иск миноритарных акционеров компании Укрнафта к Украине на $4,7 млн в феврале 2018 года.

Об этом говорится в проспекте евробондов Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что миноритарные акционеры Укрнафты (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против нашей страны.

Украину обвиняют в нанесении ущерба из-за отбора газа, добытого Укрнафтой, без оплаты или с оплатой по заниженной цене, невыполнения Нафтогазом и Укртрансгазом решений украинских судов, быстрого увеличения ставок платы за недропользование и уменьшения кворума при проведении собраний акционерных обществ.

Кроме того, по просьбе Минюста в деле против миноритариев Укрнафты привлечена британская юрфирма Latham & Watkins.

Напомним, Международный арбитраж начал рассматривать иск Укрнафты против России из-за захвата АЗС в Крыму.

 

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