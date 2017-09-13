Арестованы офис "1+1" и здание завода "Биола"

Печерский райсуд столицы вынес решение по делу о хищении средств ПриватБанка, арестовав имущество, в перечень которого попали офис "1+1" на ул. Кирилловской в Киеве, самолет Boeing и здание завода "Биола" в Днипре.

Об этом сообщает "112 канал со ссылкой на Единый госреестр судебных решений.

В частности суд арестовал следующее имущество: принадлежащие ООО "Подол Недвижимость" нежилые помещения жилищно-офисного здания и подземного паркинга в Киеве на ул. Фрунзе, 23 (арендует "1+1"); здание завода "Биола" в Днепре на ул. Береговой, 135, принадлежащий ООО "Эрлан"; самолет Boeing 767-300 (собственность португальской Pennylane - Comercio Internacional LDA); принадлежащие ООО "Хаджибей" земельные участки в Одесской области, Овидиопольском районе, массив "Золотой берег" (акватория Черного моря).

Напомним, Фокус разбирался, сможет ли государство взыскать задолженность с бывших собственников ПриватБанка.