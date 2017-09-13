Киев просит у Совета Европы помощи в освобождении Павла Гриба

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал комиссара по правам человека Нилса Мужниекса принять меры для освобождения похищенного 19-летнего украинца Павла Гриба.
Об этом дипломат сообщил в своем Twitter.
"На Комитете министров Совета Европы рассказал о похищении Павла Гриба и призвал комиссара по правам человека принимать меры для его освобождения", - написал посол.
По словам Кулебы, он напомнил комиссару СЕ о задержанном журналисте Станиславе Асееве в оккупированном Донецке, о деле крымского журналиста Николая Семены, а также о журналисте Романе Сущенко. Не забыл посол и о незаконном приговоре зампредседателя Меджлиса Ахтему Чийгозу.
"Совет Европы должен действовать. Мягкая реакция - более жестокие репрессии России", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, похищенного спецслужбами РФ украинца Гриба арестовали в России на два месяца.