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Берлин осудил приговор заместителю главы Меджлиса Чийгозу

Берлин осудил приговор заместителю главы Меджлиса Чийгозу

Германия напомнила, что не признает аннексию Крыма Россией

13.09.17 12
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Германия раскритиковала приговор суда в оккупированном Крыму заместителю председателя Меджлиса Ахтему Чийгозу.

В заявлении уполномоченного Федерального правительства по правам человека Бербел Кофлер, на которое ссылаются европейские СМИ, резко осуждается приговор оккупационного суда.

"Я возмущена осуждением к длительному тюремному заключению заместителя председателя Меджлиса Ахтэма Чийгоза так называемым "Верховным судом" Крыма. Приговор является дальнейшим ущемлением прав крымских татар на полуострове после российской аннексии", - сказано в сообщении.

Кофлер добавила, что права татар в Крыму должны быть немедленно восстановлены, а международные стандарты в области прав человека полностью соблюдены. В заявлении напомнили, что аннексия РФ противоречит международному праву и Берлин не признает ее.

Напомним, 11 сентября российский суд в оккупированном Крыму признал виновным заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года. Чийгоза приговорили к 8 годам колонии общего режима.

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