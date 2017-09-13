Берлин осудил приговор заместителю главы Меджлиса Чийгозу

Германия напомнила, что не признает аннексию Крыма Россией

Германия раскритиковала приговор суда в оккупированном Крыму заместителю председателя Меджлиса Ахтему Чийгозу.

В заявлении уполномоченного Федерального правительства по правам человека Бербел Кофлер, на которое ссылаются европейские СМИ, резко осуждается приговор оккупационного суда.

"Я возмущена осуждением к длительному тюремному заключению заместителя председателя Меджлиса Ахтэма Чийгоза так называемым "Верховным судом" Крыма. Приговор является дальнейшим ущемлением прав крымских татар на полуострове после российской аннексии", - сказано в сообщении.

Кофлер добавила, что права татар в Крыму должны быть немедленно восстановлены, а международные стандарты в области прав человека полностью соблюдены. В заявлении напомнили, что аннексия РФ противоречит международному праву и Берлин не признает ее.

Напомним, 11 сентября российский суд в оккупированном Крыму признал виновным заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза в "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года. Чийгоза приговорили к 8 годам колонии общего режима.