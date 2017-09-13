И смех и грех: в РФ утверждают, что Яценюк воевал в Приднестровье

Российские правоохранительные органы подозревают бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в участии в боевых действиях в самопровозглашенном Приднестровье.
Об этом в Facebook сообщает его пресс-секретарь Ольга Лаппо.
"Теперь кремлевское кривосудие забрасывает Арсению Яценюку еще и участие в боевых действиях в Приднестровье...", - написала она.
По ее словам, с целью всестороннего и объективного расследования чеченского дела Яценюка российские следователи нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье.
"На ней "росэксперты" "смогли" идентифицировать Арсения Яценюка", - отметила Лаппо.
Напомним, Порошенко наградил Яценюка орденом Ярослава Мудрого.