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В киевском метро появятся камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц
Иллюстративное фото

В киевском метро появятся камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц

КГГА уже объявила тендер на 11 млн грн

13.09.17 82
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Киевская городская государственная администрация планирует разместить в вестибюлях всех станций метрополитена видеокамеры с  системой распознавания лиц за 11 млн грн. Об этом сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий, руководитель проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров, передают Українські Новини.

"Мы планируем до конца 2017 года установить камеры видеонаблюдения на входах и выходах всех станциях метрополитена для обеспечения безопасности", - сказал он.

В зависимости от количества входов - выходов на отдельной станции метро планируется установить от 4 до 10 видеокамер на одной станции.

На данный момент департамент объявил тендер на поставку камер на 11 млн грн.

Напомним, киевский метрополитен и Национальный художественный музей Украины запустят поезд "Энеида" с визуальной историей поэмы Ивана Котляревского. 

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