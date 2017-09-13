АТО: боевики 5 раз нарушали перемирие

С начала суток по состоянию на 18:00 боевики 5 раз открывали огонь по позициям наших бойцов. При этом два обстрела были неприцельными. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Приморском направлении ночью и утром оккупанты неприцельно били по нашим позициям из стрелкового оружия и гранатомета вблизи Старогнатовка и Водяного.

На донецком направлении около 6 утра враг открывал огонь из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в окрестностях Авдеевки. Почти в это же время наемники били из крупнокалиберных пулеметов в районе Опытного.

На луганском направлении боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра возле станции Донец.