Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » АТО: боевики 5 раз нарушали перемирие
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики 5 раз нарушали перемирие

АТО: боевики 5 раз нарушали перемирие
Фото: УНИАН

Бандформирования стреляли из пулеметов и гранатометов

13.09.17 9
000

С начала суток по состоянию на 18:00 боевики 5 раз открывали огонь по позициям наших бойцов.  При этом два обстрела были неприцельными. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Приморском направлении ночью и утром оккупанты неприцельно били по нашим позициям из стрелкового оружия и гранатомета вблизи Старогнатовка и Водяного.

На донецком направлении около 6 утра враг открывал огонь из различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в окрестностях Авдеевки. Почти в это же время наемники били из крупнокалиберных пулеметов в районе Опытного.

На луганском направлении боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра возле станции Донец.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Климкин: Перед размещением миротворцев в Донбассе Россия должна вывести своих наемниковБоевики хотят обсуждать вопрос миротворцев в МинскеПолицию Донецкой области возглавил генерал Семенишин

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Кто так строит. Как Киев превратился в "бутылочное горлышко" 11442
  2. Эта тварь реально готова тебя бомбить. И уже бомбит, — Максим Курочкин 11724
  3. Жаркая осень. Что несёт новый политический сезон 4875
  4. Киев на ощупь. Город, который не отберут 3788
  5. Битва за еду. Как "люди в чёрном" реформируют украинскую армию 3215
  6. Саакашвили (не) возвращается. Чем закончится для Украины история с экс-президентом Грузии 8875
  7. Господин Скептик. Как Майкл Шермер сделал недоверчивость своей профессией 1245
  1. Наша вселенная медленно умирает, - исследование 3927 / 4335
  2. Арестованы офис "1+1" и здание завода "Биола" 3901 / 4396
  3. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 2838 / 3877
  4. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 2344 / 2554
  5. Йося и его дети. История одесского гинеколога 2170 / 65652
  6. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2047 / 23471
  7. Загадочные "минирования" в России продолжаются 1857 / 2142
  1. Вера в идеального человека всегда кончается стрельбой, — Андрей Хлывнюк, "Бумбокс" 25 / 2554
  2. Жизнь после жизни. Как живут брошенные человеком города 22 / 3877
  3. Глава Deutsche Bank назвал биткоин мошенничеством 8 / 1417
  4. В Литве на конгресс конституционных судей не пустили российскую делегацию 8 / 644
  5. ABBA едет в турне в 2019 году, виртуальное 8 / 335
  6. Нобель мира. Могут ли Путин и Порошенко претендовать на самую неоднозначную премию 8 / 792
  7. Наша вселенная медленно умирает, - исследование 7 / 4335
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.