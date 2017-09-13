В конце сентября Украину посетит министр обороны Канады

Во время визита Харджита Сингха Саджана будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество между нашими странами в оборонной сфере

Министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан прибудет в Украину с рабочим визитом в конце сентября. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В ходе его визита планируется обсудить дальнейшее развитие сотрудничества между Украиной и Канадой, рассмотреть аспекты реализации договоренности об оборонном сотрудничестве между министерствами обороны.

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"Направления по предоставлению помощи, которые взяла на себя Канада - проходят чрезвычайно успешно. Особенно хочется отметить миссию "Юнифаэр" и материальную помощь, которую получает Украина от Канады", - отметил министр обороны Степан Полторак во время встречи со стратегическим советником высокого уровня от Канады Джил Синклер в Киеве.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины в рамках Меморандума о взаимопонимании с Министерством иностранных дел, торговли и развития Канады получит партию медицинского оборудования и экипировки на сумму 2 миллиона канадских долларов (около 1,61 млн долларов США).