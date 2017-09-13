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МВФ: Реформы обеспечат Украине светлое будущее
Фото: novostiua.net

МВФ: Реформы обеспечат Украине светлое будущее

Наша страна может перейти от периода стабилизации к периоду быстрого роста

13.09.17 564
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Украина при условии дальнейшего проведения реформ после достижения стабилизации экономики обеспечит себе "светлое будущее", которое будет поддержано ростом мировой экономики. Об этом заявил заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дэвид Липтон в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНИАН.

"Прогресс Украины в экономических реформах был чудесным, стабилизация экономики своевременна и совпадает по времени с периодом роста мировой экономики. Это возможность для Украины перейти от периода стабилизации к периоду быстрого роста. Надеюсь, что поддержка МВФ в предыдущие периоды была полезной, и мы проведем дискуссию о том, как продвигать реформы в дальнейшем. Реформы позволят обеспечить Украине светлое будущее", - сказал Липтон.

В свою очередь Гройсман выразил готовность продолжать программу реформ в сотрудничестве с Фондом.

"Нам нужно увеличивать доходы украинских граждан. Реформа пенсионной системы, реформа управления государственной собственностью, правосудия, антикоррупционная реформа - все то, чего требует сегодня Украина и украинцы. Наша команда готова и дальше выполнять программу, ставить новые цели и задачи для того, чтобы Украина стала успешной с вашей поддержкой", - подчеркнул премьер-министр.

Напомним, министр финансов Украины Александр Данилюк рассчитывает, что Украина получит 2 транша от Международного валютного фонда до конца 2017 года. 

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