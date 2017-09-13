СБУ поймала на взятке топ-чиновника Укрзализныци

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника одного из департаментов Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook уточнил, что задержанный – первый заместитель начальника департамента аудита и контроля Укрзализныци Джакели Вахтанг.
Правоохранители установили, что чиновник при "поддержке" недавнего топ-менеджмента Укрзализныци требовал триста тысяч долларов США за решение вопроса о назначении на руководящую должность в одном из филиалов общества", - говорится в сообщении.
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В качестве предоплаты чиновник требовал 70 тыс. долларов. Оперативники СБУ задержали чиновника в одном из киевских ресторанов во время получения первой части взятки.