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Главная » Страна » СБУ поймала на взятке топ-чиновника Укрзализныци
СБУ поймала на взятке топ-чиновника Укрзализныци
Фото: twitter.com/ServiceSsu

СБУ поймала на взятке топ-чиновника Укрзализныци

Заместитель начальника департамента требовал 300 тыс. за назначение на должность

13.09.17 56
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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке заместителя начальника одного из департаментов Укрзализныци. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook уточнил, что задержанный – первый заместитель начальника департамента аудита и контроля Укрзализныци Джакели Вахтанг.

Правоохранители установили, что чиновник при "поддержке" недавнего топ-менеджмента Укрзализныци требовал триста тысяч долларов США за решение вопроса о назначении на руководящую должность в одном из филиалов общества", - говорится в сообщении.

В качестве предоплаты чиновник требовал 70 тыс. долларов. Оперативники СБУ задержали чиновника в одном из киевских ресторанов во время получения первой части взятки.

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