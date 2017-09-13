В 2018 году на оборонные нужды планируют потратить 163 млрд грн

Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил оборонный бюджет на 2018 год в размере 163 млрд 268 млн грн, из них 156 млрд 893 млн грн - из общего фонда, и 6 млрд 375 млн грн. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства.

Он отметил, что одним из важных вопросов финансирования сектора безопасности и обороны является "увеличение денежного обеспечения военнослужащих, в основе которого - увеличение должностных окладов и окладов за воинские звания".

"Приоритетным направлением бюджетного финансирования также определены создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения; выполнения Государственной целевой программы создания и производства боеприпасов и продуктов специальной химии", - добавил Турчинов.

По его словам, особое внимание будет уделяться также интенсивной боевой подготовке частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также обустройству государственной границы.

"Кроме того, учитывая ситуацию с безопасностью, приоритетами будут реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы; усиление контрразведывательной защиты и борьба с терроризмом и диверсионной деятельностью", - отметил Турчинов.

Кроме того, на заседании СНБО Украины была рассмотрена и принята Концепция обеспечения контрразведывательного режима в Украине и Концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Также, по словам Секретаря СНБО Украины, впервые в нашей стране нормировано вопрос о создании и деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего как органа стратегического руководства ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами в особый период.