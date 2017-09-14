АТО: украинский военный получил ранения под Авдеевкой

За минувшие сутки в районе проведения АТО интенсивность вражеских обстрелов несколько уменьшилась. Основная активность врага была зафиксирована в темное время суток. Всего боевики 25 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Во время боевых действий один наш военный получил ранения. В нескольких случая силы АТО в ответ открывали огонь на поражение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Наиболее беспокойно было на донецком направлении. Здесь боевики 4 раза открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям в окрестностях Авдеевки. В результате одного из таких обстрелов, около 23 часов получил ранения один наш военный. Он сразу был доставлен в ближайший военно-медицинский госпиталь. На данный момент состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под вражеский огонь попали украинские укрепления вблизи Зайцева, Каменки и дважды в районе Песков.

На приморском направлении российские наемники несколько раз били по нашим опорным пунктам из гранатометов в районе Водяного, из вооружения БМП - около Гнутово. А стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы применяли на подступах к Марьинке и Широкино.

На луганском направлении враг обстреливал позиции сил АТО с зенитной установки вблизи Крымского, а гранатометы противника работали у Станицы Луганской.