Чат-бот Укрпочты заработал в Telegram

Укрпочта запустила чат-бот в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Возможности чат-бота включают в себя поиск и отслеживание отправления по номеру, сообщение об изменении статуса посылки, поиск отделения и его геолокации по индексу и ознакомления клиентов с базовыми тарифами компании", - говорится в сообщении.

В будущем функционал чата бота будет расширяться для того, чтобы качественно отвечать на запросы пользователей. В частности, будут пополняться языковые модули и будет добавлен тарифный калькулятор, для того, чтобы бот мог рассчитать стоимость клиентского отправления.

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"Решение о запуске чат-бота продиктовано временем и, наконец, мы обязаны быть там, где наши клиенты. Несмотря на то, что бот уже прошел длительное тестирование, команда разработчиков приглашает давать обратную связь после использования бета-версии чат-бота на официальной странице Укрпочты в Facebook", - отметил и. о. генерального директора Укрпочты Игорь Смелянский. -

В ближайшее время Укрпочта планирует запустить чат-боты в Messenger от Facebook и в Viber.