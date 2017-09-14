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Главная » Страна » В "ЛНР" предложили США разместить миротворцев на границе Австрии с Австралией
Ситуация в Донбассе

В "ЛНР" предложили США разместить миротворцев на границе Австрии с Австралией

В "ЛНР" предложили США разместить миротворцев на границе Австрии с Австралией
Владислав Дейнего / Фото из открытых источников

Боевики не пустят миротворческий контингент на украино-российскую границу

14.09.17 32
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Представитель террористической организации "ЛНР" на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что боевики не допустят размещение миротворческого контингента на украино-российской границе. Так он прокомментировал призыв Госдепартамента США разместить миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, передает российский пропагандистский канал RT.

"На нашей границе с Россией контингента (миротворцев ООН, - ред.) не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны. Я предлагаю им (США, - ред.) рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией. Заодно и географию выучат", — заявил Дейнего. 

Ранее США пресс-секретарь Государственного департамента США Гедере Науерт заявила, что США выступают за размещение миротворцев ООН в Донбассе по всей оккупированной территории, в том числе и на границе с Россией.

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