Киев потратит на финал Лиги чемпионов 25 млн грн

Киев выделит 25 млн грн на проведение финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2017-2018. Об этом во время брифинга сообщил заместитель городского головы - секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив, передает Эспрессо.

"Киев будет центром грандиозного международного спортивного события. Мы будем принимать финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2017-2018, который пройдет в мае следующего года. К этому событию начинаем готовиться уже. Сегодня на заседании должны утвердить договор о проведении этого финального матча", - сообщил Прокопов.

По его словам, город ожидает 150 тыс. иностранных туристов, которые в среднем будут тратить 100 евро в день.

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"Убежден, что мы проведем мероприятие на самом высоком уровне. Так же, как на высшем уровне провели песенный конкурс "Евровидение-2017". Тем более что в Киеве готова вся необходимая для проведения такого мероприятия инфраструктура", - отметил Прокопив.

Напомним, в течение января-июня 2017 года Киев посетили 688,47 тыс. иностранных туристов, что на 25,43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.