На Волыни на неработающей шахте погиб мужчина

В Волынской области на территории неработающей шахты в результате обвала здания погиб мужчина. Об этом сообщает областное управление ГСЧС.
"13 сентября в 18:42 в службу "101" поступило сообщение о том, что на недействующей шахте №5 возле села Грибовица Иваничевского района Волынской области произошло частичное разрушение 4-х этажного железобетонного здания", - говорится в сообщении.
Направленные на место спасатели обнаружили под железобетонными обломками сооружения тело мужчины.
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Пострадавший был изъят из-под разрушенных конструкций с помощью аварийно-спасательного инструмента около 22:00. Причины трагического случая и все обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия.