Погранслужба: на 69 участников "прорыва" Саакашвили составлены админпротоколы

К настоящему времени уже составлены протоколы на 69 участников прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" 10 сентября. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Интерфакс-Украина.

"На сегодня есть протоколы на 69 лиц. Это те, кто идентифицирован", - сказал он.

Слободян напомнил, что 14 участников событий, в основном представители СМИ, вернулись в пункт пропуска, где подписали соответствующие протоколы, также протокол был зачитан лидеру партии "Рух новых сил", экс-главе Одесской обладминистрации Михаилу Саакашвили, из-за которого и состоялось данное правонарушение.

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. На место происшествия выехала следственная группа военной прокуратуры, которая планировала вместе с Национальной полицией установить все обстоятельства произошедшего и дать квалификацию правонарушения. Впоследствии стало известно, что полиция Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.