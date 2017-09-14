В Луганской области - массовое отравление студентов

Всего за медицинской помощью обратились 47 человек

В Луганской области зафиксировано массовое отравление студентов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Вечером 12 сентября в Старобельское районное территориальное медицинское объединение обратились студенты одного из учебных заведений области, проживающих в общежитии, с жалобами на головную боль и тошноту.

"На данный момент 47 жителей района обратились за медицинской помощью, из них 14 студентов, которые госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении.

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По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 325 УК (Нарушение правил и норм, установленных с целью предупреждения эпидемических и других инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и борьбы с ними, если такие действия повлекли тяжкие последствия).