В полевых условиях подразделения вооруженных сил разных стран совершенствуют свои профессиональные навыки

В рамках украинско-американских командно-штабных учений Rapid Trident-2017 военнослужащие из 15 стран интенсивно тренируются на различных участках Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Как сообщает в Facebook Генштаб ВСУ, в полевых условиях подразделения Вооруженных сил разных стран совершенствуют свои профессиональные навыки и обмениваются опытом.

"В реальном бою наш минометный расчет может выполнить важные задачи в интересах подразделений как сухопутных так и высокомобильных десантных войск. Тренируемся уничтожать живую силу противника", - рассказал главный сержант взвода старший сержант Роман Сирота.

У украинских десантников немалый опыт участия в боевых действиях в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей. За действиями украинцев внимательно наблюдают американские военнослужащие.

"Мы сотрудничаем с нашими украинскими коллегами. Вместе занимаемся подготовкой военнослужащих. Во время практических учений устанавливаем рубежи обороны, тренируемся в перекрытии и изоляции дорог", - рассказал командир американской роты капитан Зубаир Кхан.

Напомним, на Черниговщине проходят учения артиллеристов.