Газпрому отказали в жалобе на штраф в $6,6 млрд в пользу Украины

Верховный суд Украины отказался принимать заявление российского монополиста – компании "Газпром" о пересмотре постановления Высшего хозяйственного суда от 13 июля 2016 года, которым подтверждены решения судов низших инстанций о наложении штрафа Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ) на российскую компанию в размере 172 млрд грн (около $6,6 млрд) штрафа и пени.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Обсудив доводы заявления и исследовав приложенные к нему материалы, коллегия судей считает, что поданное заявление не обосновано приложенными к нему доказательствами. В соответствии со статьей 111-21 Хозяйственного процессуального кодекса Украины Верховный суд Украины отказывает в допуске дела к производству, если поданное заявление является необоснованным", - говорится в определении ВСУ.