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Одесскую область обещают до конца года охватить украинским телерадиовещанием

Одесскую область обещают до конца года охватить украинским телерадиовещанием
Иллюстративное фото

Нацсовет объявил конкурс на цифровые лицензии

14.09.17 26
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До конца 2017 года вся территория Одесской области будет охвачена украинским телерадиовещанием.

Об этом в Facebook сообщила Виктория Сюмар, глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики в Верховной Раде.

"Есть решение. Уже до конца года Одесская область будет с украинским ТВ и радио. Вся. Нацсовет объявил конкурс на цифровые лицензии на базе государственного концерна РРТ (Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения)", - написала она.

По ее словам, это означает, что башни, построенные государством, заработают для трансляции украинского ТВ и радио, а не только мобильных операторов.

"Компания "ЗЕОНБУД" среди владельцев которого семья Януковича, наконец и впервые потерял монополию на цифровое вещание. "ЗЕОНБУД" зашевелился и пообещал закрыть "белые пятна". И главное - жители области в Килии, Раздельной, Кодыме, Рени, Татарбунарах и так далее будут слушать и видеть украинское и жить в украинском информпространстве, а не в российском - из Приднестровья или в румынском", - подытожила Сюмар.

Напомним, в Крыму можно будет смотреть 16 украинских телеканалов.

 
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