Госдума раскритиковала Госдеп с идеей о миротворцах на границе России и Украины

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал призыв Госдепартамента США разместить миротворческий контингент ООН на границе России и Украины.

Об этом сообщает Газета. ру.

"С таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооруженные силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии. В связи с чем нужно размещать миротворцев на границе России и Украины, если эти два государства не являются ведущими между собой войну, не являются сторонами конфликта? Даже обсуждаться это вряд ли должно", — сказал Новиков.

Он подчеркнул, что необходимо вести международные переговоры о размещении миротворческого контингента ООН на линии разграничения сил самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" с одной стороны и Украины — с другой.

Напомним,официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойертзаявила, что появление миротворцев ООН в зоне конфликта на Украине позволит восстановить суверенитет страны. По ее словам, Госдеп рассматривает размещение миротворце в регионе как потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности.

"Однако любые подобные силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности на всей оккупированной территории Украины и до границы с Россией", — сказала Нойерт.