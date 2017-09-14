Штраф полицейские не выписывали, а самих нарушителей отпустили

На трассе в районе Черновцов кортеж экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили остановила патрульная полиция, сообщает ТСН.

По данным СМИ, джип с Саакашвили и еще два авто его сопровождения выехали из загородного комплекса под Черновцами и направились в сторону города.

На трассе машины разогнались до скорости более 150 км/ч. Вскоре их остановила патрульная полиция за пересечение сплошной полосы и обгон в неположенном месте.

Отмечается, что штраф полицейские не выписывали, а самих нарушителей отпустили.

Напомним, Саакашвили намерен приехать в Киев 19 сентября.