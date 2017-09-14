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В Минске возмущены заявлением Климкина

В Минске возмущены заявлением Климкина
Павел Климкин / Фото: Reuters

МИД Беларуси и Украины обменялись резкими выпадами

14.09.17 290
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик отметились жесткими заявлениями в адрес стран друг друга.

Об этом сообщила Украинская правда.

"Сейчас у нас получилась ситуация, когда мы видим, что российские спецслужбы действуют также на территории Беларуси, и я считаю, что украинские граждане должны взвешивать, каким образом туда ездить", - заявил министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что каждая страна должна контролировать то, что происходит на ее территории, поскольку это составляющая суверенитета.

Это возмутило МИД Беларуси, где сегодня не подбирали слов:

"Разговоры о суверенитете другого государства выглядят особенно интересно, когда в самой Украине мы наблюдаем "шоу", - ответил Мирончик.

Он также добавил, что не советует гражданам Беларуси посещать территорию Украины.

Напомним, Киев просит у Совета Европы помощи в освобождении Павла Гриба.

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