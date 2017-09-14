Лутковская вывезла 19 человек из оккупированного Донбасса

На сегодняшний день уже 178 человек удалось переместить с оккупированных территорий

С неподконтрольной Украине территории Донецкой области выехали 19 человек.

Об этои сообщил руководитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко в четверг, 14 сентября на своей странице в Facebook.

"После длительного перерыва с апреля наконец удалось достичь договоренностей и сегодня Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская забрала еще 19 человек с неподконтрольной территории Донецкой области", - написал он.

Он добавил, что на сегодняшний день уже 178 человек удалось переместить с оккупированных территорий.

Напомним, Лутковская оценила ситуацию с защитой прав человека в Украине на двойку.