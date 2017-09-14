Медиков агитируют выходить на акции против медицинской реформы, - Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что по Украине на следующей неделе готовятся акции против медицинской реформы.

У себя в Facebook Супрун написала, что медработников агитируют выходить на такие акции.

"По заведениям всей страны у медицинских работников собирают подписи. В основном мотивируя это акцией ради погашения задолженности заработных плат, которая системно возникает уже далеко не первый год подряд. Мол, эти подписи позволят достучаться до бессердечного правительства, которое издевается над медиками и не выделяет надлежащей суммы средств на оплату их труда", - отметила она.

Супрун подчеркнула, что каждую осень правительством осуществляется дофинансирование этой статьи расходов.

"По странному стечению обстоятельств, ежегодно в этот же период происходят разнообразные акции с требованием того же дофинансирование", - добавила она.

Супрун также отметила, что правительство способно минимизировать задолженность по заработным платам медиков.

"Сегодня подписала соответствующий проект распоряжения Кабинета министров Украины, которое будет оперативно принято на одном из очередных заседаний правительства. Это произойдет независимо от акций в столице, на которые вас призывают идти/ехать на пятиминутках, оформляют командировки, покупают билеты (на что средства странным образом находятся)", - добавила она.

Напомним, ранее Супрун заявляла, что комитет Рады по здравоохранению саботирует медреформу.