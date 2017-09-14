Порошенко не понимает зачем устраивать "маски-шоу"

В Украине необходимо эффективно распределить функции силовиков в контактах с бизнесом, а поэтому рассмотрение и принятие закона о Службе финансовых расследований должно состояться как можно быстрее.

Об этом 14 сентября заявил президент Петр Порошенко во время встречи с представителями отечественного и иностранного бизнеса, передает пресс-служба главы государства.

"От чего сейчас страдает средний класс? В первую очередь – несправедливые суды. Во вторую очередь – давление силовиков", – отметил он.

"Расскажите мне зачем устраивать "маски-шоу"? Почему сначала делать "маски-шоу", а только потом отправлять запрос на получение информации? Можно изменить порядок. Это будет более эффективно", – подчеркнул он.

Президент выразил уверенность, что в течение короткого периода времени разработанный законопроект предложат бизнесу для обсуждения.

"Не могут десяток правоохранительных органов по очереди стучать в дверь. Даже не стучать, а выламывать дверь бизнеса. Именно поэтому тезис о создании Службы финансовых расследований является абсолютно назревшим", – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что рассмотрение и принятие закона о Службе финансовых расследований должно состояться как можно быстрее.

"Мы решительно настроены на то, чтобы сконцентрировать взаимодействие правоохранительных органов и бизнеса", – подчеркнул Порошенко.

Напомним, Кабмин одобрил законопроект о создании Службы финрасследований 22 марта 2017 года. К основным функциям Службы будет входить выявление, пресечение, раскрытие и предварительное расследование преступлений против интереса государства в экономической, финансовой и налоговой сферах. Новый орган также будет проводить аналитическую и профилактическую работу по выявлению факторов, которые делают возможным совершение таких преступлений.