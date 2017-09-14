Повышения налогов в следующем году не будет

Проект госбюджета Украины на 2018 год не будет предполагать повышение налогов и изменение налоговых ставок.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с представителями бизнеса, сообщает пресс-служба Кабмина.
В ходе встречи Гройсман заверил, что какие-либо налоговые изменения в проект бюджета на следующий год закладываться не будут.
"Мы должны обеспечить полную предсказуемость для предпринимателей - ставки налогов меняться не будут. Мы сохраняем по всем налогам постоянную систему", - заявил он.
Напомним, Верховная Рада изменила налогообложение нерезидентов.