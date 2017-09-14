Турчинов заявил об удачном испытании украинского ударного беспилотника

В четверг, 14 сентября, состоялись удачные испытания беспилотника ударного действия.

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов после завершения испытаний на полигоне Гончаровское Черниговской области, передает пресс-служба СНБО.

"Разведывательно-ударный комплекс" Сокол ", который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия" - отметил Турчинов.

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Он добавил, что сегодняшние испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях: "Порывы ветра были 14-17 метров в секунду". "Несмотря на эти проблемы, практически все задачи, которые были поставлены, - выполнены, цели - поражены", - добавил секретарь СНБО.

Турчинов сообщил, что данный беспилотник - "это продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" совместно с польскими партнерами".

"Испытания прошли успешно, продемонстрировав эффективность данных беспилотных комплексов. Следующий шаг - поставить их на вооружение и эффективно использовать в боевых условиях", - сказал он.

Напомним, Укроборонпром показал, как Украина отвечает на вызовы гибридной войны.