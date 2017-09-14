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Главная » Страна » Минимальная зарплата в Украине вырастет до 4 тысяч гривен, - Розенко

Минимальная зарплата в Украине вырастет до 4 тысяч гривен, - Розенко

Минимальная зарплата в Украине вырастет до 4 тысяч гривен, - Розенко
Павел Розенко / Фото пресс-службы Кабмина

Такая цифра заложена в проект бюджета на следующий год

14.09.17 1117
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Проект государственного бюджета на будущий год предусматривает повышение размера минимальной заработной платы до 4 тысяч гривен. 

С таким заявлением выступил вице-премьер-министр Павел Розенко, информирует Правительственный портал.

"На сегодня в проекте государственного бюджета зафиксирована цифра на уровне более чем 3 700 гривен. Недавно было заявление фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины о том, что народные депутаты считают обоснованной цифру 4 тыс. гривен, и я абсолютно поддерживаю позицию фракции в этом вопросе", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в ходе доработки текста будущего бюджета народными депутатами уже появится возможность вывести реальную и точную цифру минимальной зарплаты.  

Напомним, в Бюджетной резолюции Кабмина прописано увеличение минимальной зарплаты до 4425 грн в 2020 году.

 
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