Минимальная зарплата в Украине вырастет до 4 тысяч гривен, - Розенко

Проект государственного бюджета на будущий год предусматривает повышение размера минимальной заработной платы до 4 тысяч гривен.
С таким заявлением выступил вице-премьер-министр Павел Розенко, информирует Правительственный портал.
"На сегодня в проекте государственного бюджета зафиксирована цифра на уровне более чем 3 700 гривен. Недавно было заявление фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Украины о том, что народные депутаты считают обоснованной цифру 4 тыс. гривен, и я абсолютно поддерживаю позицию фракции в этом вопросе", - сказал он.
Вице-премьер отметил, что в ходе доработки текста будущего бюджета народными депутатами уже появится возможность вывести реальную и точную цифру минимальной зарплаты.
Напомним, в Бюджетной резолюции Кабмина прописано увеличение минимальной зарплаты до 4425 грн в 2020 году.