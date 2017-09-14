В центре Киева для музея Революции Достоинства выделили 1,22 га земли

Сегодня, 14 сентября, Киевский городской совет поддержал решение о выделении земельного участка в центре столицы под строительство музея Революции Достоинства.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Так, за решение о выделении 1,22 га на аллее Героев Небесной Сотни возле Майдана Независимости проголосовали 96 депутатов.
Данная территория находится в коммунальной собственности города.
Напомним, Кабинет министров распорядился создать мемориал героев Небесной Сотни еще в ноябре 2015 года. Сейчас создано госучреждение "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства", но он не имеет постоянного места.