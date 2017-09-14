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Главная » Страна » Документ В офис "Украинской правды" пришла СБУ и требует удалить статью, якобы содержащую гостайну

Документ В офис "Украинской правды" пришла СБУ и требует удалить статью, якобы содержащую гостайну

<span class="label red">Документ</span> В офис "Украинской правды" пришла СБУ и требует удалить статью, якобы содержащую гостайну
Фото: apostrophe.com

Статья касается реформирования оборонно-промышленного комплекса

14.09.17 62
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Сотрудники Службы безопасности Украины пришли в офис "Украинской правды" с письмом, в котором содержится требование временно изъять из общего доступа статью о срыве государственной программы реформирования оборонно-промышленного комплекса.

В спецслужбе усмотрели в тексте данной статьи разглашение государственной тайны.

Об этом говорится на сайте "УП".

Соответствующее письмо вручил следователь главному редактору УП Севгиль Мусаевой.

В письме в частности говорится, что следственным отделом Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве №22017000000000256, внесенном в Единый реестр досудебных расследований 29 июня 2017 года по признакам совершения преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 328 УК Украины ("Разглашение государственной тайны").

В документе говорится о том, что досудебное расследование установило, что размещенная 24 января 2017 года статья "Современное оружие для армии снова отложили "на завтра", содержит отдельные сведения по проекту Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2020 года.

"У следствия есть основания полагать, что отдельные сведения вышеуказанной статьи содержат информацию с ограниченным доступом, распространение которой может нанести ущерб национальной безопасности Украины в сфере обороны", – считают в СБУ.

Таким образом, Служба безопасности просит снять с сайта вышеуказанный материал.

"Учитывая вышеизложенное, прошу Вас удалить указанную страницу из общего доступа (ограничить доступ) до момента установления истины по данному делу и обеспечить передачу следственному отделу Главного Управления оригинала файла указанной статьи и всех имеющихся документов, касающихся ее подготовки и публикации", – говорится в письме СБУ.

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