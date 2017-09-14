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Главная » Страна » Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ
Санкции / Фото: bigmir.net

Ограничения в виде запрета на въезд и замораживания активов применены к 149 лицам и 38 компаниям

14.09.17 57
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Совет Европейского Союза утвердил решение продлить на шесть месяцев санкции против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Об этом сообщает УНИАН.

Срок действия действующих санкций истекает 15 сентября.

Санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов применены к 149 лицам и 38 компаниям. В предыдущем списке, который был утвержден в прошлый раз, санкции были применены против 153 человек и 40 компаний. В Совете ЕС констатировали, что из списка исключены четверо умерших людей и две компании, которые перестали существовать в результате слияния с другими.

Решение еще должно быть обнародовано в Официальном журнале ЕС, после чего оно вступит в силу.

Напомним, решение продлить санкции было утверждено 6 сентября Комитетом постоянных представителей стран-членов Европейского Союза.

В марте 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые причиняют ущерб или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают в себя замораживание активов и запрет на въезд.

Каждый раз до истечения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. Последний раз такое решение было принято 13 марта этого года. Тогда из списка были исключены двое умерших - бывший "премьер-министр" "ЛНР" Геннадий Цыплаков, который в сентябре 2016 года совершил самоубийство, и террорист из группировки "Сомали" Арсений Павлов "Моторола", которого в октябре того же года взорвали в лифте собственного дома в Донецке.

Вместе с тем, 4 августа этого года список был расширен из-за скандала с поставками турбин немецкой компании Siemens в оккупированный Крым. В список включили трех россиян и три компании. В частности, санкции были применены к заместителю министра РФ по энергетике Андрею Черезову, к директору департамента министерства энергетики РФ Евгению Грабчаку и к генеральному директору OOO "VO TPE" Сергею Топор-Гилке. Список компаний пополнился Обществом с ограниченной ответственностью "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт", Открытым акционерным обществом "Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт" и Обществом с ограниченной ответственностью "Интеравтоматика".

В список, который был утвержден в 2014 году, входят так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, другие псевдочиновники Крыма и Севастополя, лидеры террористов Денис Пушилин, Андрей Пургин, Александр Бородай, Игорь Гиркин, бывший народный депутат Украины Олег Царев. Среди компаний - порты Феодосии, Севастополя, Керчи, так называемая "народная милиция Донбасса", санаторий "Нижняя Ореанда", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", Национальный институт винограда и вина "Магарач", Российский национальный коммерческий банк и другие.

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