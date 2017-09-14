Cоратник экс-главы Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, член партии "Рух нових сил" Давид Сакварелидзе уведомлен о подозрении в совершении ряда правонарушений в связи с событиями на украинско-польской границе 10 сентября.

Об этом свидетельствует видео, размещенное на странице Сакварелидзе в Facebook.

Согласно онлайн-трансляции, представитель правоохранительных органов прибыл к политику во время его обеда в одном из заведений общественного питания во Львове. Правоохранитель зачитал подозрение Сакварелидзе в присутствии его адвоката и сторонников.

Согласно озвученной правоохранителем информации, Сакварелидзе подозревается в совершении правонарушений, предусмотренных ст.293 (групповое нарушение общественного порядка), ст.332 (незаконная переправка людей через государственную границу), ч.2 ст.342 (сопротивление сотруднику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Сакварелидзе во время зачитывания подозрения прокомментировал происходящее так: "Этим нас не остановят. Это смешно просто".

При этом он назвал такие действия политическим преследованием со стороны власти.

Напомним, 10 сентября Михеил Саакашвили прибыл в Украину. Он буквально прорвался в страну, потому что толпа, собравшаяся в КП "Шегини", прорвала границу с украинской стороны и устроила драку с пограничниками, которых выстроили в транзитной зоне. Тем самым сторонники Саакашвили способствовали незаконному пересечению государственной границы группы лиц, в том числе народных депутатов.

Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения.

Полиция Львовской области внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам преступления о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.