Четыре страны обратятся в Совет Европы и ОБСЕ из-за закона Украины об образовании

Их беспокоит соблюдение прав национальных меньшинств на образование на родном языке

Главы МИД Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии подписали письмо главе МИД Украины, где выразили озабоченность в связи с новым законом об образовании. Об этом сообщила глава МИД Болгарии Екатерина Захариева, передает Европейская правда со ссылкой на БГНЕС.

"Мы, безусловно, обеспокоены, и неслучайно есть совместная инициатива с коллегами из европейских стран, которые коснется этот закон. И сегодня мы подписали письмо с министрами иностранных дел Венгрии, Румынии, Греции и Болгарии министру иностранных дел Украины, в котором мы сигнализируем о том, чтобы этот закон не коснулся прав меньшинств и образования на родном языке. Мы отправим такое же письмо в Совет Европы и ОБСЕ", - сообщила она.

"Украинская сторона заверила, что закон направлен на укрепление украинского языка и не повлияет на изучение европейских языков", - сказала министр.

Захариева также рассказала, что на днях в МИД Болгарии вызвали заместителя украинского посла, где ему выразили озабоченность в связи с законом.

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Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, в частности, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Ранее глава МИД Павел Климкин отреагировал на критику соседних стран в адрес принятого закона "Об образовании", заверив, что Украина гарантирует свободное развитие языков национальных меньшинств.

На прошлой неделе МИД Венгрии раскритиковал принятый украинским парламентом закон об образовании, отметив, что он нарушает права венгерского меньшинства.

Румыния и Польша также заявили о своей озабоченности в связи с возможным нарушением прав национальных меньшинств.

Президент Молдовы Игорь Додон призвал Украину отказаться от "несправедливого закона об образовании".