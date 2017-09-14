МАФам в Киеве запретили продавать алкоголь

Теперь реализовывать такие напитки можно только в капитальных сооружениях

Киевсовет исключил продажу алкогольных изделий, слабоалкогольных напитков и пива из перечня функционального использования временных сооружений и средств передвижной торговли.

За это решение проголосовали сегодня на пленарном заседании сессии 81 из 103 депутатов Киевсовета, передает УНИАН.

Депутаты внесли соответствующие изменения в приложение к своему предыдущему решению (от 24 февраля 2011 г.) "Об утверждении Порядка определения объемов долевого участия (взноса) владельцев временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности, средств передвижной розничной торговой сети, владельцев площадок для питания возле стационарных заведений ресторанного хозяйства в содержании объектов благоустройства Киева и внесении изменений в некоторые решения Киевсовета".

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Главным разработчиком проекта регуляторного акта, рассмотренного сегодня Киевсоветом, является депутат Владислав Михайленко. Проект решения был внесен на рассмотрение как безотлагательный.

Согласно документу, реализация решения позволит осуществить меры по упорядочению продажи алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива на территории города, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, защиту от последствий употребления алкоголя.

"Мы разработали проект решения, правовая сущность которого заключается в одном - законодательство четко предусматривает, что продавать алкоголь, слабоалкогольные напитки, пиво можно только в капитальных сооружениях. Разрешение на продажу алкоголя во временных сооружениях (МАФах) - является правовой коллизией, которая должна быть преодолена", - заявил на заседании Михайленко.

Напомним, 17 марта 2016 года Киевсовет принял решение запретить продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков во временных сооружениях торгового и другого назначения. Мэр Виталий Кличко 8 апреля подписал соответствующее решение. В Киевсовете заверили, что выданные лицензии на продажу алкоголя в МАФах будут действовать до конца их действия.

Летом прошлого года экс-руководитель Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, народный депутат и советник киевского городского головы Дмитрий Белоцерковец написал в Facebook, что Киевсовет готовит дополнительное решение о запрете продажи алкоголя в МАФах. Он пояснил, что это решение необходимо, чтобы судебные решения не влияли на политику городских властей в этом вопросе. Он сообщил, что открыто несколько судебных разбирательств по решению Киевсовета.

В ноябре 2016 года Апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции и обязал Киевсовет отменить решение о запрете продажи алкоголя в МАФах.