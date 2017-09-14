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Ситуация в Донбассе

АТО: ранены двое наших военных

АТО: ранены двое наших военных
Фото: Минобороны

Враг провел 3 обстрела украинских позиций

14.09.17 11
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Сегодня, 14 сентября, активность российско-оккупационных группировок в районе проведения антитеррористической операции была минимальной. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Вдоль всей линии разграничения зафиксировано 3 обстрела наших позиций, один из которых характеризуется как неприцельный. Однако в результате этих огневых провокаций врага пострадали украинские военные.

Около 14:00 в результате гранатометного обстрела наших позиций вблизи поселка Пески получили ранения двое украинских военных. Их сразу госпитализировали, на данный момент состояние раненых оценивается как средней тяжести.

Утром вблизи Павлополя боевики выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра и били из гранатометов по укреплениям сил АТО. А в районе Водяного около 6:00 зафиксирован неприцельный обстрел со стороны противника.

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