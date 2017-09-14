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Главная » Страна » Фото / Видео На Борщаговке в Киеве пылали МАФы, у пожарных не было воды

Фото / Видео На Борщаговке в Киеве пылали МАФы, у пожарных не было воды

<span class="label red">Фото / Видео</span> На Борщаговке в Киеве пылали МАФы, у пожарных не было воды
Фото: facebook.com/KyivOperativ

В ГСЧС уточнили, что горела аптека

14.09.17 189
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В районе столичной Борщаговки произошел масштабный пожар в МАФах на рынке "Колибрис". Об этом сообщает Киев. Оперативный.

"Горят МАФы на "Колибрисе". Бойцы ГСЧС говорят, что в пожарный гидрант нет воды. Зовут цистерны с водой на помощь", - отмечается в публикации.

СМИ со ссылкой на ГСЧС Киева сообщает о том, что горит помещение аптеки площадью 10 на 20 метров. На место выехали спасатели.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пожар произошел в здании аптеки на улице Леся Курбаса.

"14 сентября в 17:24 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в отдельно стоящем одноэтажном здании аптеки на ул. Леся Курбаса возник пожар. Приблизительная площадь пожара составляет около 2000 квадратных метров", – говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

В 18:25 пожар локализован. К тушению пожара привлечены 54 человека личного состава и 11 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

Фото: dsns.gov.ua

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