Лавринович уже собрал "чемоданчик арестанта"

Завтра экс-министру юстиции будут избирать меру пресечения по подозрению в захвате власти

Печерский райсуд из-за неявки адвоката экс-министра юстиции Александра Лавриновича перенес судебное заседание по избранию ему меры пресечения на 10:00 15 сентября. Соответствующее решение приняла следственный судья Олеся Батрин, передает Укринформ.

"Из-за неявки защитника Сладко на судебное заседание, учитывая тяжесть наказания, которое может быть назначено подозреваемому Лавриновичу, следственный судья объявляет перерыв до 10 часов 15 сентября", – отметила Батрин.

Параллельно следственный судья возложила обязанность на представителей государственного обвинения назначить экс-министру юстиции бесплатного адвоката на случай повторной неявки его защитника.

На судебное заседание поддержать экс-министра пришли депутаты Оппозиционного блока Вадим Новинский, Юрий Мирошниченко, Михаил Добкин.

Сам Лавринович в комментарии журналистам отметил, что у него дома уже есть чемоданчик с необходимыми вещами на случай избрания судом меры пресечения в виде ареста.

Напомним, 6 сентября Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году. Сообщение было направлено по месту проживания.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, на основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя либо на захват государственной власти) Януковичу и Лавриновичу в захвате государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения Верховной Рады, изменению действующей Конституции путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции в редакции 1996 года и его официального опубликования.

7 сентября Лавринович прибыл в ГПУ и там ему вручили подозрение в захвате власти в 2010 году.

Напомним, в 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.